Il 3 e 4 ottobre anche i cittadini di Crucoli tornano alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale, dopo lo scioglimento per possibili infiltrazione mafiose avvenuto nel 2018 a seguito dell’operazione Stige, condotta dalla Dda di Catanzaro. Appuntamento a cui gli elettori del centro del Crotonese saranno chiamati tra esattamente un mese: dovranno scegliere tra due candidati a sindaco, Domenico Vulcano e Cataldo Librandi. Avrebbero dovuto farlo, come quelli di Casabona, già nel novembre 2020, ma poi il Governo rinviò la tornata elettorale a causa dell’emergenza Covid.

Le liste a sostegno dei candidati a sindaco

Vulcano, decaduto da sindaco nel 2018 a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale e poi dichiarato candidabile dalla Corte d’Appello di Catanzaro nel 2019, è sostenuto dalla lista civica “Insieme si può”. Ne fanno parte i seguenti candidati che aspirano alla carica di consigliere comunale:

Roberto Aiello

Samuele Albanese

Carmine Amantea

Domenico Barberi

Carmine Basile

Saverio Berardi

Nicodemo Bruno detto Nico

Antonella Cantelmo

Aurora Ciccopiedi

Adriana De Marco Vincenzo in Fontana

Naomi Fiore

Francesca Prantera

A sfidare l’ex sindaco, Cataldo Librandi sostenuto dalla lista civica “Rinascita e Cambiamento”, che risulta così composta:

Luigi Aiello

Debora Amodeo

Paola Branca

Francesco Gagliardi detto Ciccio

Gianfranco Gagliardi detto Gianni

Serafina Gerardi detta Romina

Innocenza Greco detto Enza

Giuseppe Liotti

Donato Mingrone

Saverio Punelli

Salvatore Turco detto Pasquale

Domenico Zannino