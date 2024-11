L'esclusione è stata decisa a causa di un errore materiale. Ora si punta a ottenere la riammissione o in alternativa 24 ore di tempo per ripresentare la documentazione

La lista civica “Insieme si può”, che sostiene la candidatura a sindaco di Crucoli di Domenico Vulcano è stata esclusa dalle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre per un errore materiale. La notifica dell’esclusione, informa un comunicato stampa, è stata trasmessa nella serata di domenica.

La lista era stata presentata nel pomeriggio di venerdì 3 settembre e per questo, si legge nella nota diffusa dagli stessi rappresentanti della lista, «rimane il rammarico che, gli uffici competenti non abbiano rilevato tempestivamente l’errore per poter consentire sabato di rimediare ed integrare la documentazione».

Nel comunicato, si informa inoltre «di aver conferito incarico legale per proporre ricorso dinanzi al Tar Calabria per ottenere la riammissione o in alternativa 24 ore di tempo per ripresentare la documentazione. Ci auguriamo che tutto possa concludersi nel migliore dei modi e chiediamo scusa alla cittadinanza».

Alla competizione elettorale, partecipa anche il candidato a sindaco Cataldo Librandi, sostenuto dalla lista civica “Rinascita e Cambiamento”, che al momento resta l’unica in corsa per il Comune. Nel Crotonese, sono cinque i comuni chamati al voto per rinnovare i propri organi amministrativi.