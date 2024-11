L’ex presidente del Consiglio regionale è candidato per il centrodestra alla Camera nel collegio uninominale di Reggio Calabria: «Crollo verticale del Pd»

L’andamento delle operazioni di scrutinio conferma dati negativi per la coalizione di centrosinistra. Sui primi risultati provenienti dai seggi, abbiamo sentito nella città dello Stretto Franco Talarico. Il candidato per il centrodestra alla Camera nel collegio uninominale di Reggio Calabria ha commentato l’ascesa del Movimento 5 stelle che, ora dopo ora, raccoglie il consenso delle urne: «Vince il voto di protesta che va al di là delle più rosee aspettative». Un dato che attesterebbe, secondo il candidato, il «crollo verticale del Pd». Discutendo delle risposte positive ottenute nel pieno della campagna elettorale, a partire dal calore riservato dai reggini, non è mancato un commento sullo scenario politico regionale: «Se il partito del presidente non riesce a spuntare un collegio uninominale, è un dato allarmante. È certamente un fallimento». g.d'a.