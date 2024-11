Il presidente del consiglio comunale della città di Vibo stringe un patto federativo con il sottosegretario cosentino. Quasi certa la candidatura dell’uomo forte di Vibo nella lista proporzionale. Mangialavori sempre più in difficoltà. Sospiro di sollievo per Brunello Censore PD

Dopo le indiscrezioni, il patto ufficiale tra il senatore Tonino Gentile e il gruppo “Vibo Unica” del consigliere Stefano Luciano, uomo forte dell’amministrazione Costa è puntualmente arrivato. A questo punto non solo scricchiola la maggioranza che tiene in vita l’amministrazione civica della città ma diventa difficile la corsa verso la conquista del collegio alla Camera per Giuseppe Mangialavori. A goderne Brunello Censore candidato del centrosinistra che a quanto ci è dato sapere correrà in tandem proprio con Stefano Luciano che quasi certamente sarà candidato nella lista proporzionale con AP di cui è coordinatore regionale il sottosegretario allo Sviluppo Economico. Di seguito il patto tra “Vibo Unica” e “Alternativa Popolare Calabria”.

Patto federativo

I sottoscritti Stefano Luciano, Claudia Gioia, Alfredo Lo Bianco, Samantha Mercadante, Angelo Palamara, Giuseppe Russo, Lorenza Scrugli, Francescantonio Tedesco, rappresentanti istituzionali del movimento politico “Vibo Unica” e Tonino Gentile, coordinatore Regionale di A.P. (Alternativa Popolare)

Premesso:

che, all’esito di un confronto politico-amministrativo, hanno avuto modo di verificare convergenze politiche e programmatiche

che, hanno interesse a mettere in atto, nell’ottica di un’area moderata, progetti di sviluppo per la Calabria e conseguentemente strutturare sul piano organizzativo nei propri territori le sedi di elaborazione politica e programmatica

Costituiscono Una federazione, ciascuno nel rispetto della propria sensibilità politica, impegnandosi a condividere e sostenere le scelte politiche future, per lo sviluppo dei territori

Stefano Luciano

Giuseppe Russo (assessore ambiente Comune di Vibo Valentia)

Lorenza Scrugli (Assessore Politiche sociali al Comune di Vibo Valentia)

Claudia Gioia ( Capogruppo consiglio Comunale Vibo Unica, Comune di Vibo Valentia)

Alfredo Lo Bianco (Consigliere Comunale di Vibo Unica e Vice Presidente della Provincia di VV)

Samantha Mercadante (Consigliere Comunale di Vibo Unica e Vicepresidente del Consiglio)

Angelo Palamara ( Consigliere Comunale Vibo Unica)

Francescantonio Tedesco ( Consigliere Comunale di Vibo Unica)

Tonino Gentile, coordinatore regionale AP.