Hanno origini calabresi quattro dei 18 parlamentari eletti all'estero alle Politiche dello scorso 4 marzo. Si tratta di tre deputati e un senatore. Alla Camera siederà Eugenio Sangregorio, 79 anni, originario di Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza: Sangregorio e' stato eletto nella circoscrizione America Meridionale con l'"Usei", l'Unione sudamericana degli emigrati italiani, di cui è fondatore e presidente. Sempre alla Camera andrà Nicola Carè, 58 anni, nato a Guardavalle, in provincia di Catanzaro: Care', che è il segretario generale della Camera di Commercio e Industria di Sydney, è stato eletto con il Pd nella circoscrizione Asia-Africa-Oceania.

Alla Camera e sempre per il Pd è stata poi eletta Angela Schirò, 32 anni, nata in Germania da madre calabrese e padre siciliano. Il senatore è invece Adriano Cario, presidente del Centro calabrese di Buenos Aires e figlio dell'editore Gaetano, nato a Parenti, in provincia di Cosenza, e scomparso nel 2005: Adriano Cario, molto vicino a Sangregorio, e' stato eletto nella circoscrizione America meridionale con l'"Usei". I quattro calabresi eletti all'estero si aggiungono ai 31 parlamentari eletti nella regione lo scorso 4 marzo. (AGI)