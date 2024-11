Dopo il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti, toccherà al leader della Lega scendere in Calabria in vista delle regionali del 26 gennaio. Matteo Salvini è atteso per giovedì 12 dicembre prima a Catanzaro e Vibo Valentia per l'inaugurazione delle sedi regionale e provinciale del partito, e poi a Reggio Calabria per un incontro nell'auditorium Calipari del palazzo del consiglio. Il giorno dopo sarà la volta di Lugi Di Maio che arriverà a Catanzaro per l'apertura della campagna elettorale e la presentazione ufficiale del candidato fissata per le ore 18.30 all'auditorium Aldo Casalinuovo. Chiuderà l'intensa settimana Giorgia Meloni, attesa da iscritti e simpatizzanti di Fratelli d'Italia per la mattina di sabato 14 dicembre a Cosenza.