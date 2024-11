Molti elettori per non attendere il controllo incrociato del numero identificativo vanno via senza verificare che il loro voto venga imbucato correttamente nelle urne

Una delle maggiori novità del nuovo sistema elettorale è il tagliando antifrode, un codice alfanumerico apposto sulla scheda e annotato dal presidente di seggio prima che questa venga consegnata all’elettore. Il sistema serve a evitare la truffa della “scheda ballerina” (nei giorni scorsi ne abbiamo parlato QUI).



Ma sta accadendo una cosa inaspettata: per non attendere il controllo da parte del presidente, che ha il compito di imbucare le schede nelle due urne (Camera e Senato), molti elettori, una volta che hanno votato, abbandonano la scheda sui banchi del seggio elettorale e vanno via. Un fenomeno che paradossalmente può incrementare il rischio di brogli. Come ci conferma l’avvocato Vincenzo Graziano, già presidente di seggio per 25 volte dal 1979 ad oggi e impegnato in questa tornata elettorale a presiedere il seggio di Sant’Onofrio, in provincia di Vibo Valentia.