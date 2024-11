«Nessuno ha chiesto a Irto di ritirarsi». È quanto fanno sapere fonti del Nazareno dopo le affermazioni di Nicola Irto e il ritiro della candidatura a governatore in vista delle prossime elezioni regionali in Calabria. Per il Nazareno e la segreteria del Pd il candidato del Pd è e rimane Irto come confermato nell' ultima visita nella Regione del responsabile Enti Locali Francesco Boccia e dal colloquio avuto ieri stesso tra Irto e il segretario Enrico Letta.

Tutto questo, spiegano dal Nazareno, non esclude l'opportunità politica e l'utilità della costruzione di una coalizione di centrosinistra forte e di un dialogo positivo e costruttivo con M5s che è andato avanti nelle scorse settimane e che certamente proseguirà.