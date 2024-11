Sono tre le liste a sostegno della candidatura di Pippo Callipo a presidente della Regione Calabria. Nessuna grande novità, il nome dell’imprenditore vibonese ha fatto convergere – non senza fatiche (vedi la resa del presidente Oliverio) – le diverse anime del centrosinistra. Le liste liste in campo: Pd, Io resto in Calabria (poi esclusa dalla competizione), 10 idee per la Calabria e Democratici e progressisti.

Le liste

Partito democratico

Circoscrizione Nord (Cosenza)

Saladino Maria

Bevacqua Domenico

Di Leone Luciano

Giudiceandrea Giuseppe

Guccione Carlo

Lecce Pietro

Nociti Ferdinando

Succurro Gianluca

Zagarese Aldo





Circoscrizione Centro (Catanzaro-Vibo-Crotone)

Girasole Carolina

Robbe Angela

Arena Sergio

Cuda Gianluca

Guerriero Fabio

Mammoliti Raffaele

Notatarangelo Libero

Tassone Luigi





Circoscrizione Sud (Reggio)

Irto Nicola

Barbera Luigi

Battaglia Domenico

Nucera Giovanni

Pacifici Cosima

Spatari Nensi

Tripodi Andrea





Democratici progressisti

Circoscrizione Nord (Cosenza)

Papaiani Lucia

Aieta Giuseppe

Audia Pasquale

Civitelli Francesco

Filippo Sergio

Guglielmelli Luigi

Raffo Gilberto

Stumpo Sergio

Brunetti Domenico





Circoscrizione Centro (Catanzaro-Vibo-Crotone)

Sculco Flora

Sacco Elisabetta

Mirabello Michelangelo

Galleli Domenico

Murgi Gino

Menniti Daniele

De Nardo Tiziana

Rizzo Mario





Circoscrizione Sud (Reggio Calabria)

Flora sculco

Billari Antonio Andrea

Crea Antonino

Galimi Michele

Giugno luigi Vincenzo

Labate Teresa

Sabatino Salvatore

Io resto in Calabria

Circoscrizione Nord (Cosenza)

Arturo Crispino

Felice D’Alessandro

Graziano Di Natale

Francesco Madeo

Franco Mundo

Franco Ernesto Rubino

Norina Scorza

Vincenzo Tamburi

Pietro Tarasi

Circoscrizione Centro (Catanzaro-Crotone e Vibo)

Domenico Consoli

Salvatore De Luca

Mario De Onofrio

Danilo Ferrara

Innocenza Giannuzzi

Antonio Lo Schiavo

Francesco Muraca

Francesco Pitaro

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria)

Michele Albanese

Marcello Anastasi

Fortunato Attinà

Angelo Carchidi

Mariangela Cozza

Maria Giurato

Antonio Malara

Con questo schieramento, il centrosinistra affronterà la nuova tornata elettorale attesa per il prossimo 26 gennaio 2020 (come e quando si vota). Sfiderà un agguerrito centrodestra, guidato da Jole Santelli (LE LISTE) e il Movimento cinque stelle del prof Francesco Aiello (LE LISTE). In campo anche l'ex numero uno della Prociv, Carlo Tansi con le sue liste.



Chi è Callipo

Filippo “Pippo” Callipo, 73 anni, è il rappresentante della quarta generazione dei Callipo che, dal 1913, si sono succeduti alla guida della “Giacinto Callipo Conserve Alimentari spa”, specializzata nella produzione e commercializzazione del tonno e di altri prodotti ittici. Impegnato sulla scena politica, nel 2010 si candidò alla presidenza con l'appoggio di Italia dei valori, Radicali e di una ottantina di associazioni. In questa tornata elettorale il centrodestra di Giuseppe Scopelliti ebbe la meglio.

L’impegno del Pd nella formazione delle liste

L’impegno profuso dal partito, del resto, è stato tanto. Lo avevano confermato le parole di Nicola Oddati, responsabile nazionale per il Mezzogiorno del Pd, prima dell’avvio della campagna elettorale . In un’intervista alla nostra emittente commentava: «La partita politica elettorale è aperta, con Callipo sappiamo di essere molto concorrenziali e di potere puntare alla vittoria finale». Convergere sul “re” del tonno non è stato facile vista la volontà del presidente Mario Oliverio di scendere in campo. Alla fine, l’appello del segretario nazionale Nicola Zingaretti, aveva persuaso il governatore e gli oliveriani che accordarono fiducia all’imprenditore vibonese.