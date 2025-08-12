Il calcolo si basa sui dati del censimento 2021 e assegna un numero di rappresentanti proporzionale alla popolazione delle aree territoriali. Alla provincia di Cosenza 9 posti di base, più quelli derivanti dal premio di maggioranza

La distribuzione dei seggi per le Elezioni regionali Calabria del 5 e 6 ottobre 2025 è stata ufficializzata. Il decreto, firmato dal prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa, in qualità di rappresentante dello Stato per i rapporti con le autonomie locali, definisce in modo puntuale come saranno ripartiti i posti in Consiglio regionale.

Il numero complessivo degli eletti sarà di 30 consiglieri, di cui 24 assegnati alle tre circoscrizioni territoriali in proporzione alla popolazione residente, come indicato dal censimento 2021.

La mappa della distribuzione è la seguente:

Nord – Comprende la provincia di Cosenza , con 674.543 abitanti: 9 seggi

, con 674.543 abitanti: Centro – Include le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia , con 658.784 abitanti: 8 seggi

, con 658.784 abitanti: Sud – Corrisponde alla provincia di Reggio Calabria, con 522.127 abitanti: 7 seggi

I 6 posti rimanenti sono da attribuire alla coalizione vincente, da calcolare nelle circoscrizioni dove hanno registrato i resti più elevati.

Come previsto dalla normativa, il provvedimento sarà inviato alla Vicepresidenza della Giunta regionale e notificato a tutti i sindaci calabresi attraverso le Prefetture – UTG, oltre che al presidente della Corte d’Appello di Catanzaro per gli ulteriori passaggi procedurali.