Si svolgeranno a metà giugno le elezioni amministrative di questo 2024 che coinvolgeranno circa 3700 comuni italiani. Il Consiglio dei ministri ha infatti indicato le date delle elezioni amministrative che si terranno l'8 e il 9 giugno per il primo turno. Gli eventuali ballottaggi nei comuni con più di 15mila abitanti si svolgeranno, invece, il 23 e 24 giugno 2024. In provincia di Cosenza sono 65 i comuni al voto, dove i cittadini saranno chiamati ad eleggere il nuovo sindaco e a rinnovare il consiglio comunale.

Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale per i Servizi elettorali, ha pubblicato le istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature. Nel vasto territorio bruzio il Comune più importante che rinnoverà il proprio consiglio è Corigliano Rossano, molto importanti anche elezioni a Montalto Uffugo, San Marco Argentano e Spezzano Albanese.

Il 10-11 maggio la presentazione delle liste elettorali

Per le elezioni amministrative in programma sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, le candidature devono essere presentate dalle ore 8 del 10 maggio alle ore 12 dell’11 maggio 2024. Nei Comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti, con la lista dei candidati al consiglio comunale, va indicato il candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo. Nei Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, più liste possono presentare lo stesso candidato a sindaco presentando il medesimo programma e si considerano tra loro collegate.

La candidatura alla carica di Sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale. Tale lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Il candidato a sindaco è affiancato dal contrassegno della lista a lui collegata. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all’atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste. La dichiarazione di collegamento ha efficacia sole se converge con analoga dichiarazione dei delegati delle liste collegate.

Le regole del voto e la doppia preferenza

La provincia di Cosenza ha due comuni con più di 15mila abitanti al voto: Corigliano Rossano e Montalto Uffugo. Solo in questi due centri è previsto il doppio turno sebbene nel comune ionico non servirà in quanto ci sono solo due candidati. Laddove esiste un unico candidato, per considerare valide le elezioni, servirà che il 50%+1 degli aventi diritto si rechi alle urne. Per le elezioni amministrative dell'8-9 giugno 2024, nelle città con più di 5mila abitanti sarà possibile esprimere fino a un massimo di due preferenze, all’interno della stessa lista o partito.

Si esprimono scrivendo di proprio pugno il cognome dei candidati (o il nome e cognome in caso di omonimia) e, nel caso di due preferenze, bisogna indicare un uomo e una donna. Se si scelgono due candidati dello stesse genere (due uomini o due donne) la seconda preferenza viene annullata per effetto delle regole sulle “quote rosa” e sulla parità di genere. Nei comuni con meno di 5mila abitanti si può invece indicare una sola preferenza. Ovviamente l’elettore può anche lasciare in bianco il rigo delle preferenze.

Amministrative 2024, tutti i candidati e liste comune per comune in provincia di Cosenza

Fascia Tirrenica in provincia di Cosenza: i comuni al voto

Fascia Centrale in provincia di Cosenza: i comuni al voto

Fascia Jonica in provincia di Cosenza: i comuni al voto