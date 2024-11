Per avere il dato definitivo di chi ha vinto le elezioni Politiche 2022 bisognerà aspettare notte fonda. Intanto iniziano ad arrivare i primi dati dalle sezioni scrutinate dai emerge l'exploit del Movimento 5 stelle.

2.15 - Mario Occhiuto: «Il risultato di Fi ci dà atto che stiamo lavorando bene in Calabria»

«Il risultato di Forza Italia ci dà atto che stiamo lavorando bene. Un attestato di merito per questa classe dirigente. Porterò la mia esperienza di architetto in parlamento». Ha dichiarato Mario Occhiuto ai nostri microfoni».

«Il potere danneggia. Quando uno governa bena ha un riscontro positivo. I cinque stelle partono dallo zoccolo duro del reddito di cittadinanza, e rappresenta un voto di protesta contro l'esecutivo di Draghi. Fi in Calabria ha sempre avuto una percentuale alta, mio fratello c'entra sicuramente, ma comunque è un dato storicizzato».

1.42 - Bruno Bossio: «Vedo tempi molto bui se il prossimo governo di centrodestra avrà come guida la Meloni»

«C'è stata una risposta da parte del paese. In termini di percentuali, Fratelli d'Italia si è assorbita gli altri due partiti. Per quel che riguarda il Pd, non siamo andati oltre a quello che era previsto. Dato preoccupante, è stata punita l'agenda Draghi. Conte sfonda al Sud, è stato bravo a presentarsi come quello che tutela le disegueglianze. Evidentemente noi non siamo stati abbastanza convincenti, non riusciamo a trasformare le azioni politiche». È quanto ha dichiarato ai nostri microfoni la parlamentare Pd Enza Bruno Bossio.

«Non credo che sia stata punita la classe dirigente del Pd, è stata punita, anzi non capita, la linea politica - continua la Bruno Bossio -. Sono preoccupata per il Paese, sara complicato uscire dalla crisi. Io non so se il prossimo Governo di destra, non di centrodestra, sia in grado di gestire le questioni della crisi economica e la guerra in Ucraina».

«Noi non abbiamo sfondato, abbiamo mantenuto i dati del 2018. Con il famoso campo largo avremmo stravinto. Vedo tempi molto bui se il prossimo governo di centrodestra avrà come guida la Meloni», ha concluso Bruno Bossio.

Ore 01.35 - Elezioni, i primi risultati alla Camera Uninominale Reggio Calabria

Nel collegio di Reggio Calabria - con 2 sezioni scrutinate su 487 - in testa il candidato di centrodestra Francesco Cannizzaro con il 55,42%, davanti a quello del centrosinistra Domenico Battaglia (17,27%) di poco avanti a quello 5 Stelle Fabio Foti (16,06)

Ore 01.34 - Elezioni, i primi risultati alla Camera Uninominale Corigliano-Rossano-Crotone

Nel collegio Corigliano-Rossano Crotone, con 2 sezioni scrutinate su 551, è in testa la candidata 5 Stelle Vittoria Baldino (37,10%) davanti a quello di centrodestra Domenico Furgiuele (31,45%) e di centrosinistra Giovanni Papasso (23,39%).

Ore 01.33 - Elezioni, i primi risultati alla Camera Uninominale Cosenza

Alla Camera, nel collegio uninominale Cosenza Tirreno, con 4 sezioni scrutinate su 537, Andrea Gentile, candidato del centrodestra è in vantaggio con il 44,48%, che precede la candidata dei 5 Stelle Anna Laura Orrico con il 30,81% e quello di centrosinistra Vittorio Pecoraro con il 14,53%.

Ore 01.32 - Elezioni, i primi risultati al Senato Calabria Sud

Nell'altro collegio uninominale per il Senato - Catanzaro-Vibo-Reggio - con 75 sezioni scrutinate su 1.313 è in netto vantaggio la candidata di centrodestra Clotilde Tilde Minasi con il 50,49%, seguita dal candidato 5 Stelle Giuseppe Auddino con il 20,36% e terzo Francesco Pitaro, del centrosinistra con il 18,13%.

Ore 01.30 - Elezioni, i primi risultati al Senato Calabria Nord

La candidata del Movimento 5 Stelle Maria Saladino è al momento prima nel collegio uninominale Cosenza-Crotone per il Senato. Si tratta di un primo dato parziale maturato dopo lo spoglio dei voti di 30 sezioni su 1.088. Saladino ha al momento il 39,35%. Segue il candidato di centrodestra Ernesto Rapani con il 34,76%. Più staccata la candidata di centrosinistra, Francesca Dorato, terza con il 16,93%.

Ore 01.15 - Elezioni politiche, i primi risultati al Senato

Sono 143 le sezioni scrutinate in Calabria su un totale 2401. Il Movimento 5 Stelle è il primo partito al Senato con il 26,28%, seguito Fratelli d'Italia con il 19,22%, Forza Italia 18,64 e Lega 6,87. Il Partito democratico si attesta al 14,93%. Il Terzo Polo a 4,28%.

Ore 00.50 - Succurro sui risultati di Fi

Sui primi risultati di Fi, Rosaria Succurro presidente della Provincia di Cosenza: «I dati di Forza Italia in Calabria confermano che il partito dice ancora la sua nella nostra regione, a ciò si aggiunge la presenza di un governatore forzista e anche candidati spendibili». L’esponente azzurra si dice ad oggi soddisfatta per il dato nazionale raggiunto dal centrodestra.

Ore 00.20- Rapani: «Affluenza dato su cui lavorare»

Il candidato Ernesto Rapani, sempre sui dati della partecipazione degli elettori: «Sarà compito mio far riacquistare fiducia. I dati sulla affluenza sono numeri sui quali bisogna lavorare».

Ore 00.20 - Elezioni politiche, le proiezioni

Ecco le proiezioni alla Camera: Fdi 25%; Pd 19.4%; M5s 16.5%; Lega 8.5%; Fi 8%; Azione-Iv 7.3%; Verdi-Sinistra 3.5%; +Europa 2.9%; Italexit 2%; Unione popolare 1.4%; Noi moderati 1.1%; Altri 4.8%.

Ecco le prime proiezioni al Senato: Fdi 25%; Pd 19.4%; M5s 16.5%; Lega 8.5%; Fi 8%; Azione-Iv 7.3%; Verdi-Sinistra 3.5%; +Europa 2.9%; Italexit 2%; Unione popolare 1.4%; Noi moderati 1.1%; Altri 4.8%.

Ore 00.10- Falcomatà: «Scarsa affluenza, dato su cui riflettere»

Un commento sulla scarsa affluenza alle urne è giunto da Giuseppe Falcomatà, esponente Pd: «Il dato è preoccupante. Con il Partito democratico abbiamo realizzato iniziative nei Comuni della provincia e nei quartieri. Bisognerà riflettere sulla scarsa partecipazione al voto».

Ore 00.05 - Orsomarso: «Siamo fiduciosi»

«Siamo fiduciosi, Fratelli d'italia ha candidato una classe dirigente importante». È quanto ha dichiarato l'assessore regionale ai nostri microfoni. «Speriamo che sia femmina? Era un hastag da silenzio elettorale», ha continuato Orsomarso che poi ha risposto a una domanda dallo studio sull'astensionimo: «Vince chi partecipa il problema è che si è creata una suggestione. in tutto il mondo si sta verificando questo. ha inciso anche la camapgna elettorale breve. Meno partiti strutturati ci sono e più l'astenzionismo aumento».

Ore 00:00 - Affluenza in Calabria: votano solo 2 su 10 a San Luca, quasi il 70% a Lappano

Arrivano i dati sull'affluenza in Calabria suddivisi per comuni. Media particolarmente bassa in Calabria, che sta ben sotto il dato nazionale fermandosi poco sopra il 50%. Record dell'astensione a San Luca, dove vota solo il 21.46%, seguito da Platì con il 31.30% e Africo con il 32%.

L'affluenza più alta della Calabria registrata a Lappano, poco sotto il 70%, precisamente al 69.53%.

Ore 23.53- Mattiani: «In Calabria grande squadra»

Giuseppe Mattiani, consigliere regionale azzurro, ospite dello speciale elezioni su LaC ha commentato: «C'è un clima di fiducia. In Calabria è stata creata una grande squadra, abbiamo in provincia un candidato di spessore, Cannizzaro. Quindi profilo basso ma ci attendiamo buoni risultati».

Ore 23.01 - Elezioni politiche, gli exit poll

Secondo gli exit poll, Opinio Italia il centrodestra, su base nazionale, è in netto vantaggio, con una solida maggioranza sia al Senato che alla Camera. In particolare, Fdi risulta il primo partito con il al 22-26%. A seguire, Pd 17-21%, M5s 13,5-17,5%, Lega 8,5-12,5, Terzo polo 6,5-8,5. Forza Italia 6-8%.

