Primi dati ufficiali della lunga notte elettorale. I democrat finiscono sotto il 20%

Per il Senato, cominciano a registrarsi le prime proiezioni ufficiali a livello nazionale. Il Movimento 5 stelle sbanca con il 33,01% dei consensi mentre il Pd si attesta, per ora, al 18,7%. È la fotografia del trionfo del Movimento fondato da Beppe Grillo quella scattata dalle proiezioni al Senato di La7. Altri dati riguardano Fratelli d’Italia, al 4,2%; Noi con l'Italia 1%; Più Europa 2,6%, Lorenzin 0,5%, LeU 3,3%. Per gli altri schieramenti: Potere al Popolo è al 1,3%, Casapound allo 0.8%, il Popolo della Famiglia allo 0,8%. Secondo gli exit poll Rai alla Camera centrodestra 33-36%, M5S 29,5-32,5%; centrosinistra 24,5-27,5%; Leu 3-5%.