Tre blocchi, quattro liste, due candidati alla presidenza, trentacinque al consiglio provinciale. Il quadro politico in vista delle elezioni del prossimo 31 ottobre a Vibo Valentia è all’apparenza confuso ma, in realtà risponde ai consueti schemi delle strategie e degli accordi trasversali tanto in voga a queste latitudini. Ai due lati i poli tradizionali. Da una parte Forza Italia e centrodestra che puntano sul sindaco di Stefanaconi Salvatore Solano, indicato dal senatore azzurro Giuseppe Mangialavori. Dall’altra sponda il Partito democratico che concentra gli sforzi sul primo cittadino di Arena Antonino Schinella. In mezzo il terzo polo composto dalle “vecchie glorie” della politica vibonese, con gli ex presidenti della Provincia Francesco De Nisi e Gaetano Bruni in prima fila. Già in rotta con il centrosinistra, dopo un approccio fallito con il centrodestra, puntano ora a fare da ago della bilancia, non indicando un candidato presidente, ma lasciando chiaramente intendere che daranno un appoggio esterno al portacolori del centrosinistra.

Un quadro venuto fuori da settimane di trattative convulse, manovre esasperate, continue polemiche e discussioni furenti. Non sono mancate, nel tentativo di ricomporre il mosaico, le mediazioni dall’alto con il governatore Mario Oliverio che su tutti si è speso per favorire l’alleanza tra Pd e terzo polo, guardando soprattutto alle Regionali. L’accordo ufficiale alla fine non c’è stato ma si concretizzerà comunque in maniera velata, con l’obiettivo di neutralizzare l’avanzata del centrodestra. Una partita quanto mai aperta nella quale non mancheranno di certo nuovi colpi di scena e tentativi di reciproco sabotaggio.

Queste le liste presentate in mattinata all’Ufficio elettorale della Provincia di Vibo

Centrodestra

Candidato presidente Salvatore Solano

Lista “Rinascita vibonese”

Mattia Umbro

Giuseppe Muratore

Daniele Vasinton

Domenico Anello

Claudia Gioia

Samantha Mercadante

Giuseppe Policaro

Mariarosaria Lagrotta

Francesco Artusa

Antonella Grillo

Lista “Forza civica”

Giovanni Cosentino

Giuseppe Dato

Rossana Falduto

Stefania Vallone

Antonio Zinnà

Centrosinistra

Candidato presidente Antonino Schinella

Lista Partito democratico

Antonio Carchedi

Vincenzo Costa

Maria Condello

Luciano Fiamingo

Giuseppa Forelli

Raffaella Giuliano

Carmelo Mazza

Maria Francesca Pascale

Bruno Papa

Gregorio Profiti

Terzo polo

Lista “Civilmente impegnati”

Antonio Raffaele Corigliano

Gregorio Ciccone

Carmine Mangiardi

Cosimo Damiano Piromalli

Debora Boragina

Rosa Emanuela Campagna

Annalisa Rondinelli

Giuseppe Conidi

Maria Fiorillo

Giovanni Anello