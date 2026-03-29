Le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Catanzaro hanno rappresentato un banco di prova importante per il centrosinistra catanzarese.

Con la lista unitaria "Progressisti per la provincia di Catanzaro" sono stati eletti tre consiglieri e sono stati raggiunti risultati migliori, rispetto all'ultima elezione, sia in termini di voti (seconda lista con 22.661 voti e quasi il 25% dei voti validi), sia in termini di seggi, passando da due a tre seggi.



«È stato un lavoro importante ed unitario sui territori – ha commentato Gregorio Gallello segretario provinciale del Partito Democratico di Catanzaro) coinvolgendo tutti i partiti e i movimenti del centrosinistra (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Socialista Italiano, Italia Viva, Rifondazione Comunista, Tridico Presidente e Cambiavento); un progetto politico-amministrativo autorevole e denso di contenuti.



Congratulazioni e auguri di buon lavoro ai tre consiglieri eletti nella nostra lista: Domenico Giampà, Gregorio Buccolieri e Lidia Vescio.

Un ringraziamento particolare per il prezioso contributo politico ed elettorale va a chi non è stato eletto: Saverio Costantini, Maria Gigliotti, Antonella Pascuzzi e Gregorio Zaccone.

Voglio esprimere sentimenti di gratitudine – ha continuato Gallello – a tutti i sindaci e i consiglieri comunali della provincia di Catanzaro che hanno dato consenso e sostegno al nostro progetto politico.

A tutti i consiglieri eletti vanno le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro.

La via unitaria del centrosinistra deve continuare ad essere per tutti noi un assillo, un approdo per avere la forza necessaria al fine di diffondere, sempre e meglio, idee e pratiche democratiche, progressiste e di sinistra».