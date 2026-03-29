«Il risultato emerso dal recente rinnovo del Consiglio provinciale di Catanzaro rappresenta un segnale politico netto e chiaro. La lista Venti da Sud si è affermata come la più votata in assoluto, facendo registrare un numero di preferenze circa - 27.400 - mai raggiunto prima con cinque liste in campo: un dato storico che testimonia la forza del progetto e il radicamento nei territori".

È quanto dichiara l'assessore regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Montuoro.

"L’elezione di quattro rappresentanti, tra conferme e new entry – Emanuele Amoruso, Pietro Fazio, Antonello Formica e Francesco Fragomele - è motivo di grande soddisfazione. Si tratta di una rappresentanza ampia e qualificata, capace di esprimere tutte le anime della provincia: dal basso all’alto Ionio, passando per l’entroterra lametino fino alla zona di cerniera del territorio catanzarese. Una sintesi territoriale che rafforza la capacità di incidere concretamente sulle esigenze delle comunità locali".

“Questo risultato – prosegue Montuoro – consolida la maggioranza di centrodestra all’interno del Consiglio provinciale per i prossimi due anni e conferma Fratelli d’Italia come forza trainante e determinante dell’intera coalizione. Un ruolo che nasce dal consenso, ma soprattutto dal lavoro quotidiano svolto con serietà e coerenza. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutta la squadra di amministratrici e amministratori che hanno sostenuto il progetto Venti da Sud, eletti e non eletti, provenienti da piccoli e grandi comuni. È grazie al loro impegno, alla loro credibilità e alla loro presenza costante sui territori se oggi possiamo parlare di un risultato per certi versi anche impronosticabile".

“Un ringraziamento particolare - aggiunge Montuoro - va inoltre alla coordinatrice regionale di FdI e Sottosegretario Wanda Ferro, con la quale si è riusciti a costruire un progetto vincente e di lungo periodo, capace di imprimere visione e respiro politico al mandato degli elettori. Un contributo determinante per consolidare un percorso politico solido, inclusivo e orientato al futuro".

“Il consenso ottenuto – conclude – rappresenta anche una proiezione politica chiara: Fratelli d’Italia si conferma centrale nella Provincia di Catanzaro e in relazione anche al governo regionale e nazionale. Una condizione che consentirà di continuare a lavorare per restituire agli enti intermedi un ruolo più incisivo e per garantire una maggiore sostenibilità finanziaria, indispensabile per assicurare servizi essenziali e fondamentali ai cittadini».

L’orgoglio del “Cittadino”

«Come coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia – scrive PierPaolo Pisano –intendiamo esprimere la nostra soddisfazione per il risultato conseguito dalla lista Venti da Sud alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Catanzaro. Un risultato targato Fratelli d’Italia che rende forte il centro destra a palazzo di vetro.

27.400 voti ponderati consentono a Venti da Sud, quindi a Fratelli d’Italia, di eleggere quattro consiglieri provinciali e di attestarsi come lista più votata in provincia a guida del centro destra nell’ente intermedio.

Un risultato costruito e da ricondurre esclusivamente al lavoro svolto sul territorio dagli amministratori che si riconoscono nella leadership politica del Coordinatore Provinciale di FDI On. Wanda Ferro e dell’Assessore Regionale Antonio Montuoro. Le urne hanno dunque confermato una sensazione positiva che ha accompagnato la campagna elettorale per il rinnovo del consiglio provinciale. Nulla di trascendentale quindi solo la certificazione di una presenza laboriosa e positiva nelle comunità e nei territori.

Agli eletti Emanuele Amoruso, Francesco Fragomele, Antonello Formica e Pietro Fazio il coordinamento cittadino di Catanzaro rivolge le più sincere congratulazioni augurando loro un proficuo lavoro ad esclusivo beneficio di tutto il territorio dell’area centrale della Calabria».