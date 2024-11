Il presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, ha firmato la revoca del decreto numero 1 del 16 febbraio 2021 con il quale erano stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale di Catanzaro per giorno 28 marzo 2021.

Il 25 febbraio scorso, infatti, è stato convertito in legge, con modificazioni, il D.L. n. 183/2021 cosiddetto Milleproroghe, che stabilisce il rinvio delle operazioni elettorali da svolgersi entro sessanta giorni dalla data dell’ultima proclamazione degli eletti nei Comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all’anno 2021.

La vicenda aveva sollevato vibrate proteste per la possibilità che per la seconda volta la città di Lamezia Terme non partecipasse al voto per la formazione della rappresentanza territoriale.