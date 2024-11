Il sindaco di Cetraro Giuseppe Aieta ringrazia Renzi, oggi a Cosenza per chiudere la campagna elettorale di Mario Oliverio

“La Calabria che vuole svoltare, porre fine al proprio isolamento istituzionale e fronteggiare la grave deriva etico-politica in atto, non può che votare Mario Oliverio e il Partito Democratico”. Lo afferma Giuseppe Aieta, candidato del Pd al Consiglio regionale.



"La presenza in Calabria del presidente del Consiglio Matteo Renzi, per l’ennesima volta arrivato nella nostra regione nel volgere di pochissimi mesi, testimonia un’attenzione concreta me costante alle sorti di questa terra. Per me non si tratta di una sorpresa – continua Aieta – ma di una semplice conferma perché non è da oggi che conosco il premier e la sua impostazione politica. Il cambiamento, la propensione a innovare senza pregiudizi né dogmi ideologici, il coraggio di assumersi le proprie responsabilità ma anche la volontà di rendere la Calabria una regione normale sono i punti essenziali del nostro impegno che, con il presidente Renzi, nei prossimi cinque anni consentirà alla Calabria di voltare pagina"



"La lotta alla criminalità organizzata, le politiche per l’occupazione, la stabilizzazione dei precari e la difesa del territorio- conclude - saranno le priorità della nuova giunta regionale guidata da Mario Oliverio che, dal 24 novembre, si metterà subito al lavoro per uscire dalle emergenze. Sapere di avere accanto a noi il governo nazionale con il presidente Renzi è per noi motivo di conforto e di speranza. Andiamo al voto con fiducia: questa volta davvero ce la possiamo fare”.