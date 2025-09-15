«Il vicepresidente del Consiglio regionale Caputo, che sembrerebbe essere molto vicino a Potestio, noto imprenditore della sanità privata, si mostra più sollecito a raccogliere le dettature del portavoce del futuro ex governatore Occhiuto piuttosto che a rispondere ai calabresi. I cittadini più che bisogno di polemiche, hanno bisogno di risposte chiare». Così la deputata M5s Vittoria Baldino replica alle parole di Pierluigi Caputo, vice presidente del Consiglio regionale della Calabria e candidato per la lista Occhiuto Presidente.

«Le nostre domande - proseguono - restano tutte sul tavolo, e non saranno né insulti né mistificazioni a cancellarle: è vero o no che, da quando Occhiuto è presidente, alcuni centri diagnostici privati sono passati da 3 a 15 milioni di euro di accreditamenti in più, e che i proprietari di queste strutture sono persone a lui vicine? È vero o no che la Calabria ha il minor numero di posti letto nelle strutture pubbliche e il maggior numero di posti letto nelle strutture private rispetto alla media nazionale? È vero o no che Occhiuto era d'accordo con Scopelliti quando presentava il piano di rientro che chiudeva 18 ospedali, firmato da Berlusconi e Tremonti? Occhiuto è figlio di quella stagione politica che ha smantellato la sanità pubblica, e oggi continua a proteggerne le rendite, mentre 75mila giovani come me negli ultimi tre anni hanno lasciato la Calabria».

«Caputo - conclude Baldino - invece di preoccuparsi di me, del mio attaccamento alla terra che evidentemente dà fastidio, perché dà fastidio che qualcuno racconti la verità sulla Calabria, si preoccupi dei 75mila che ha contribuito a far scappare dalla Calabria. Perché in 4 anni il centrodestra ha fatto scappare più giovani che negli ultimi 40 anni. Occhiuto, invece, se davvero vuole confrontarsi, risponda nel merito e dati alla mano. Noi continueremo a difendere il diritto dei cittadini a una sanità pubblica e accessibile, a denunciare sprechi e clientele».