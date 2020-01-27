I dati sono ancora parziali ma ecco le preferenze dei candidati delle sei liste della coalizione di centrodestra a sostegno di Jole Santelli, il nuovo presidente della Regione Calabria.

Circoscrizione Centro

Lega

MANCUSO FILIPPO 6.388

RASO PIETRO 4.705

GAETANO SALVATORE 3.650

CHIEFALO ANTONIO 3.445

MACRI' GIUSEPPE 3.166

DANIELE NICOLA 1.605

PISERA' ANTONIO 1.405

GELANZE' CESARINA 493

 

Forza Italia

TALLINI DOMENICO 7.974

SANTACROCE FRANK MARIO 4.895

LOSTUMBO ROSARIO 2.278

MATACERA PIETRO 2.203

DE SARRO FRANCESCO 2.171

DAFFINA' ANTONINO DETTO TONINO 1.390

PIANURA MARIA GRAZIA 991

CALABRETTA ERNESTO 587

 

Casa Delle Libertà

ESPOSITO SINIBALDO DETTO BALDO 10.229

DE NISI FRANCESCO 6.923

GRILLO ALFONSO 2.654

TROPEA MARIOLINA 1.146

PALETTA LAURA 355

TAVERNA VANESSA 212

FILIPPELLI LUIGI 127

DAVOLI VITTORIO 104

 

Fratelli D'italia

PIETROPAOLO FILIPPO MARIA 4.124

NICOLAZZI AMEDEO 3.957

FIMIANO RAFFAELE 2.480

AVERSA ROSARIO ACHILLE 2.056

CONFORTO MAURIZIO 1.227

BOTTARO MARIA ADELE 890

DE ANGELIS FAUSTO 655

ROSI BRUNO 566

 

Jole Santelli Presidente

PITARO VITO 5.023

PARADISO TRANQUILLO 2.582

PASQUA VINCENZO 2.259

MURACA LUIGI 2.022

MAZZA PASQUALE DETTO ROMANO 1.816

TORROMINO SERGIO 1.766

TASSONE GIANLUCA 1.251

CARUSO TITINA DETTA CAROLINA 1.130

 

Udc

SCALZO ANTONIO DETTO TONINO 4.364
MARTINO MARCO PIO 2.849
MAGNO MARIO 1.747
TIANI GIANCARLO MARIA 595
RUSSO SAVERIO 457
NOCERA CARMELO 402
SCUMACI SALVATORE 261
PROIETTO DONATO CARMELA 230

Circoscrizione Nord

Forza Italia

GALLO GIANLUCA 12.053
DE CAPRIO ANTONIO 3.782
NICOLAI MAURIZIO 3.276
SALERNO CARMELO 3.129
RUSSO ANTONIO 2.539
DE ROSE LUIGI DETTO LUIGINO 2.432
SPATARO MICHELANGELO 846
FERRARI BASILIO 652
SPOSATO YOLE 390

 

Lega

MOLINARO PIETRO SANTO 5.613
NOVELLO LUIGI 5.001
BATTAGLIA LEO 2.681
CARELLI MARIO 2.254
IANNOTTA GREGORIO 1.644
BAFFA ALFIO 1.319
BOZZO IDA 1.191
PIACENTINI OSVALDO 1.115
PERRONE ALESSANDRO 1.008

 

Jole Santelli Presidente

CAPUTO PIERLUIGI 5.775
SUCCURRO ROSARIA 3.626
D'ACRI MAURO 3.298
CESAREO CARLO 3.149
STRAFACE PASQUALINA 3.121
PASTORE FRANCESCA LOREDANA 2.802
SERGIO FRANCO 2.367
MELE BARBARA 2.303
CALIGIURI MARIA JOSE 405

 

Fratelli D'italia

MORRONE LUCA 8.110
DE CARO ENRICO 7.447
RAPANI ERNESTO 2.733
MADEO ERNESTO 1.889
LORELLI GIOACCHINO 1.314
GRANATA ENRICO 659
DE SANTIS GIUDITTA 408
GUAGLIANONE PASQUALE 352
LOPEZ ANTONIO 352

 

Udc

GRAZIANO GIUSEPPE 4.877
CERRA ROSALBINO 3.957
ARCI ANTONIO DETTO MAURIZIO 2.189
CIODARO EMIRA 1.649
GERACE ANTONIO 1.202
IACONE IGNAZIO 1.092
SALERNO EUGENIO 742
FERRARO MARIO 522
DE LUCA ANTONIO 136

 

Casa Delle Libertà

GENTILE GIUSEPPE 7.821
FAVA MARIOLINO NICOLA 983
MONACO ENRICO FRANCESCO 943
GIUSTA ROCCO 837
SENISE ROBERTO 721
D'ANGELIS ANTONIETTA GIUSEPPINA 446
SALVO CARLO 372
BRANDI CORDASCO SALMENA GIOVANNI 299
GRECO FRANCO 113

 

Cirscoscrizione Sud

Forza Italia

ARRUZZOLO GIOVANNI 8.649
GIANNETTA DOMENICO DETTO MIMMO 6.483
RAFFA GIUSEPPE 5.085
PEDA’ GIUSEPPE 4.826
IMBALZANO CANDELORO 3.133
ROMEO GIUSEPPE FRANCESCO DETTO PEPPE 2.475
BELLANTONI ANNA 57

 

Lega

MINASI CLOTILDE 2.288
BIASI ROCCO 2.052
PIRROTTA GIUSEPPE 1.718
MACRI’ FRANCESCO 1.642
CAPPONI CATERINA MARIA 1.044
RECUPERO FRANCESCO 805
COCO ANTONINO 790

 

Jole Santelli Presidente

MATTIANI GIUSEPPE 7.728
CACCAMO LUCIA 3.678
BAGNATO BRUNO 2.819
FALLANCA PIETRO 645
PINTO GIUSEPPE DETTO PEPPE DETTO PINO 524
LIGATO ENRICO 443
MACRI’ ROSARIO 47

 

Fratelli D'italia

CREAZZO DOMENICO 8.033
NERI GIUSEPPE 7.378
SAINATO RAFFAELE 3.897
FAZZOLARI ORLANDO 3.321
MARINO DEMETRIO 3.054
CASCARANO MARCO 2.405
POLIMENO MARIA ALESSANDRA 1.442

 

Udc

PARIS NICOLA 6.058
ZAVETTIERI PIERPAOLO 5.091
GELARDI GIUSEPPE 4.701
VIZZARI GIUSEPPE ROBERTO 3.656
PRIMERANO SEBASTIANO 1.854
OCCHIPINTI RICCARDO 1.394
PEGNA CARMEN REGINA 52

 

Casa Delle Libertà

CRINO’ GIACOMO PIETRO 4.222
CIRILLO SALVATORE 3.097
PRINCI STEFANO 2.004
RISPOLI FRANCESCO 1.778
PARRELLO ANTONINO 891
SURACE FRANCESCO 738
DIGIACCO MARIA CARMELA 447