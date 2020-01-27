Nella circoscrizione centro trionfa il forzista Tallini. Nella Nord è Gianluca Gallo il più votato. Nella cirscoscrizione sud Giovanni Arruzzolo (dati in aggiornamento)
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I dati sono ancora parziali ma ecco le preferenze dei candidati delle sei liste della coalizione di centrodestra a sostegno di Jole Santelli, il nuovo presidente della Regione Calabria.
Circoscrizione Centro
Lega
MANCUSO FILIPPO 6.388
RASO PIETRO 4.705
GAETANO SALVATORE 3.650
CHIEFALO ANTONIO 3.445
MACRI' GIUSEPPE 3.166
DANIELE NICOLA 1.605
PISERA' ANTONIO 1.405
GELANZE' CESARINA 493
Forza Italia
TALLINI DOMENICO 7.974
SANTACROCE FRANK MARIO 4.895
LOSTUMBO ROSARIO 2.278
MATACERA PIETRO 2.203
DE SARRO FRANCESCO 2.171
DAFFINA' ANTONINO DETTO TONINO 1.390
PIANURA MARIA GRAZIA 991
CALABRETTA ERNESTO 587
Casa Delle Libertà
ESPOSITO SINIBALDO DETTO BALDO 10.229
DE NISI FRANCESCO 6.923
GRILLO ALFONSO 2.654
TROPEA MARIOLINA 1.146
PALETTA LAURA 355
TAVERNA VANESSA 212
FILIPPELLI LUIGI 127
DAVOLI VITTORIO 104
Fratelli D'italia
PIETROPAOLO FILIPPO MARIA 4.124
NICOLAZZI AMEDEO 3.957
FIMIANO RAFFAELE 2.480
AVERSA ROSARIO ACHILLE 2.056
CONFORTO MAURIZIO 1.227
BOTTARO MARIA ADELE 890
DE ANGELIS FAUSTO 655
ROSI BRUNO 566
Jole Santelli Presidente
PITARO VITO 5.023
PARADISO TRANQUILLO 2.582
PASQUA VINCENZO 2.259
MURACA LUIGI 2.022
MAZZA PASQUALE DETTO ROMANO 1.816
TORROMINO SERGIO 1.766
TASSONE GIANLUCA 1.251
CARUSO TITINA DETTA CAROLINA 1.130
Udc
SCALZO ANTONIO DETTO TONINO 4.364
MARTINO MARCO PIO 2.849
MAGNO MARIO 1.747
TIANI GIANCARLO MARIA 595
RUSSO SAVERIO 457
NOCERA CARMELO 402
SCUMACI SALVATORE 261
PROIETTO DONATO CARMELA 230
Circoscrizione Nord
Forza Italia
GALLO GIANLUCA 12.053
DE CAPRIO ANTONIO 3.782
NICOLAI MAURIZIO 3.276
SALERNO CARMELO 3.129
RUSSO ANTONIO 2.539
DE ROSE LUIGI DETTO LUIGINO 2.432
SPATARO MICHELANGELO 846
FERRARI BASILIO 652
SPOSATO YOLE 390
Lega
MOLINARO PIETRO SANTO 5.613
NOVELLO LUIGI 5.001
BATTAGLIA LEO 2.681
CARELLI MARIO 2.254
IANNOTTA GREGORIO 1.644
BAFFA ALFIO 1.319
BOZZO IDA 1.191
PIACENTINI OSVALDO 1.115
PERRONE ALESSANDRO 1.008
Jole Santelli Presidente
CAPUTO PIERLUIGI 5.775
SUCCURRO ROSARIA 3.626
D'ACRI MAURO 3.298
CESAREO CARLO 3.149
STRAFACE PASQUALINA 3.121
PASTORE FRANCESCA LOREDANA 2.802
SERGIO FRANCO 2.367
MELE BARBARA 2.303
CALIGIURI MARIA JOSE 405
Fratelli D'italia
MORRONE LUCA 8.110
DE CARO ENRICO 7.447
RAPANI ERNESTO 2.733
MADEO ERNESTO 1.889
LORELLI GIOACCHINO 1.314
GRANATA ENRICO 659
DE SANTIS GIUDITTA 408
GUAGLIANONE PASQUALE 352
LOPEZ ANTONIO 352
Udc
GRAZIANO GIUSEPPE 4.877
CERRA ROSALBINO 3.957
ARCI ANTONIO DETTO MAURIZIO 2.189
CIODARO EMIRA 1.649
GERACE ANTONIO 1.202
IACONE IGNAZIO 1.092
SALERNO EUGENIO 742
FERRARO MARIO 522
DE LUCA ANTONIO 136
Casa Delle Libertà
GENTILE GIUSEPPE 7.821
FAVA MARIOLINO NICOLA 983
MONACO ENRICO FRANCESCO 943
GIUSTA ROCCO 837
SENISE ROBERTO 721
D'ANGELIS ANTONIETTA GIUSEPPINA 446
SALVO CARLO 372
BRANDI CORDASCO SALMENA GIOVANNI 299
GRECO FRANCO 113
Cirscoscrizione Sud
Forza Italia
ARRUZZOLO GIOVANNI 8.649
GIANNETTA DOMENICO DETTO MIMMO 6.483
RAFFA GIUSEPPE 5.085
PEDA’ GIUSEPPE 4.826
IMBALZANO CANDELORO 3.133
ROMEO GIUSEPPE FRANCESCO DETTO PEPPE 2.475
BELLANTONI ANNA 57
Lega
MINASI CLOTILDE 2.288
BIASI ROCCO 2.052
PIRROTTA GIUSEPPE 1.718
MACRI’ FRANCESCO 1.642
CAPPONI CATERINA MARIA 1.044
RECUPERO FRANCESCO 805
COCO ANTONINO 790
Jole Santelli Presidente
MATTIANI GIUSEPPE 7.728
CACCAMO LUCIA 3.678
BAGNATO BRUNO 2.819
FALLANCA PIETRO 645
PINTO GIUSEPPE DETTO PEPPE DETTO PINO 524
LIGATO ENRICO 443
MACRI’ ROSARIO 47
Fratelli D'italia
CREAZZO DOMENICO 8.033
NERI GIUSEPPE 7.378
SAINATO RAFFAELE 3.897
FAZZOLARI ORLANDO 3.321
MARINO DEMETRIO 3.054
CASCARANO MARCO 2.405
POLIMENO MARIA ALESSANDRA 1.442
Udc
PARIS NICOLA 6.058
ZAVETTIERI PIERPAOLO 5.091
GELARDI GIUSEPPE 4.701
VIZZARI GIUSEPPE ROBERTO 3.656
PRIMERANO SEBASTIANO 1.854
OCCHIPINTI RICCARDO 1.394
PEGNA CARMEN REGINA 52
Casa Delle Libertà
CRINO’ GIACOMO PIETRO 4.222
CIRILLO SALVATORE 3.097
PRINCI STEFANO 2.004
RISPOLI FRANCESCO 1.778
PARRELLO ANTONINO 891
SURACE FRANCESCO 738
DIGIACCO MARIA CARMELA 447