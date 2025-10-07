Il consigliere di Forza Italia è il secondo più votato in assoluto in Calabria dietro solo a Gianluca Gallo. Sostenuto da Cannizzaro, nella passata legislatura il 31enne originario di Caulonia è stato il più giovane membro del consiglio regionale

E’ stato il secondo più votato in assoluto in Calabria, alle spalle solo di Gianluca Gallo. Con oltre 19mila voti di preferenza nella circoscrizione Sud Salvatore Cirillo, imprenditore di Caulonia e consigliere regionale uscente, si conferma a Palazzo Campanella con un risultato andato oltre più rosea aspettativa.

Un vero e proprio trionfo, accolto con fuochi d’artificio fino a tarda sera nel suo paese, per colui che nella passata legislatura è stato il più giovane consigliere regionale calabrese. Sostenuto con forza dal coordinatore regionale azzurro Francesco Cannizzaro, rispetto alla competizione elettorale di quattro anni fa, quando fu eletto con la lista Coraggio Italia ottenendo circa 3.200 preferenze, a questo giro ha addirittura sestuplicato i voti, fermandosi a 19.225 voti.

Nato a Locri, in provincia di Reggio Calabria, il 28 ottobre 1994, vive a Caulonia. Laureato in servizi giuridici per l'impresa, imprenditore agricolo (con qualifica IAP) e nel settore edile, nel 2016 è entrato a far parte nelle imprese di proprietà di famiglia, di cui ne cura gli aspetti economici. Nel 2017 ha fondato, insieme al fratello, una società operante nel settore edile, ricoprendone il ruolo di amministratore delegato. Dal 2015 è presidente dell’associazione di promozione sociale 'Giovani di Caulonia' e nel 2016 è stato l’unico calabrese eletto al CNSU entrando a far parte delle commissioni 'Accesso al Mondo del Lavoro' e 'Terza missione, Valutazione e Ricerca'. Tra i suoi hobby, lo sport e i viaggi.

Nel gennaio 2024 ha ufficializzato il suo passaggio in Forza Italia. «Un ritorno a casa – lo ha definito – dove ritrovo amici, valori e una visione politica appartenente alla mia persona».