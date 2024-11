Riprende a pieno ritmo, con una serie di date già programmate per tutto il mese di settembre, il tour di Mario Occhiuto nelle località calabresi in qualità di candidato alla presidenza della Regione. Il prossimo incontro pubblico è previsto per domani, alle 22, a Soverato, sul lungomare Europa nell’area dell’istituto M. Ausiliatrice. «Dopo le tappe di Paola e Schiavonea, l’aspirante governatore - si legge in un comunicato - porterà anche nella provincia di Catanzaro (e a seguire nel Reggino e nel resto del territorio calabrese) la sua esperienza del buon governo della città di Cosenza che in questi anni ha visto realizzare un’incisiva azione di rigenerazione urbana diventata di ispirazione per l’intero Meridione e non solo».