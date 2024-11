In Calabria si vota il 26 gennaio per il rinnovo del Consiglio regionale e per l’elezione del presidente. Urne aperte dalle 7 alle 23 anche per l’Emilia Romagna, l’altra regione chiamata al voto nello stesso giorno. La doppia consultazione regionale è attesa non soltanto per le conseguenze in chiave territoriale, ma anche per i possibili contraccolpi sul governo guidato da Pd e 5 Stelle, che alle regionali andranno separati senza un candidato comune.





Mentre in Emilia Romagna il quadro è chiaro da tempo, con i due principali sfidanti Stefano Bonaccini (Pd) e Lucia Borgonzoni (Lega) che guideranno i rispettivi schieramenti, in Calabria il cerchio è stato chiuso solo il 20 dicembre, a una settimana dalla presentazione delle liste.

Elezioni Calabria: le tensioni nel centrodestra

Elezioni Calabria: le tensioni nel centrosinistra

Il centrodestra ha designato quale candidata alla presidenza della Regione la parlamentare e coordinatrice regionale di Forza Italia Jole Santelli.

Il centrosinistra, invece, schiera Pippo Callipo, l’imprenditore vibonese del tonno sostenuto dal Pd, mentre il Movimento 5 stelle punta su Francesco Aiello, docente universitario dell’Unical.

In campo come battitori liberi anche Carlo Tansi, ex capo della Protezione civile regionale.





I candidati alle elezioni regionali 2020 in Calabria