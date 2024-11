La candidata del centrodestra Wanda Ferro ha visitato l'azienda del noto imprenditore Pippo Callipo.

Pippo Callipo incontra Wanda Ferro - Incontro "proficuo", in cui si è discusso delle iniziative da mettere in campo per rilanciare la Calabria, partendo dal lavoro. "Il lavoro - hanno dichiarato i due - è non soltanto un bisogno fondamentale da soddisfare con la massima urgenza, e senza cui rimangono in sospeso importanti principi costituzionali, ma costituisce anche l'antidoto più efficace per fronteggiare la criminalità organizzata che è un ostacolo per qualsivoglia progetto di rilancio della Calabria".



"Stimo Wanda Ferro -ha dichiarato Callipo - per il suo temperamento dinamico e per la sua intraprendenza dimostrata alla guida della Provincia di Catanzaro, e sono certo che contribuirà, anche perchè è donna, e le donne hanno una marcia in più, a svecchiare una regione che così com'è non serve ai calabresi". C'è la necessità di "fare liste pulite, rinnovate, con tante donne. Perchè quando le donne partecipano ai processi decisionali o lo fanno solo marginalmente,i sistemi in cui operano non danno il meglio di sè. Lo vediamo nella politica regionale: poche donne, grandi guai. Avere una candidata alla presidenza della Regione, donna, costituisce una novità che può apportare alla Calabria un apprezzabile valore aggiunto".