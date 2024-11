Si apre una settimana cruciale per il Nuovo Centrodestra. Ne è convinto il coordinatore nazionale Gaetano Quagliariello.

Reggio Calabria - "Comunicheremo in settimana le nostre decisioni a livello regionale". Così il coordinatore del Ncd Gaetano Quagliarello, nel corso di un’ iniziativa elettorale per le comunali a Reggio Calabria. Alla manifestazione presenti, tra gli altri, i senatori Antonio Gentile, Nico D'Ascola, Giovanni Bilardi ed il candidato sindaco del centrodestra, Lucio Dattola.



"Siamo concentrati per ora su Reggio Calabria. Quì c'è una possibilità di far capire che quando il centrodestra vuole vincere noi non ci sottraiamo. A me pare, invece, che a livello regionale non lo si voglia fare. Bisognava evitare di sbarrare strade e mettere veti. Ma visto che è stato fatto noi prendiamo atto e continuiamo a tenere la schiena dritta". "Se c'è chi fa le politiche delle porte aperte - ha aggiunto Quagliarello - noi faremo della politica della trasparenza".



L'accordo tra Ncd, Udc e il centrosinistra guidato da Oliverio è definitivamente saltato, e ora i centristi devono formare un polo autonomo per le prossime regionali. Il problema sarà serrare i ranghi, visto che molti consiglieri regionali, o aspiranti tali, già bussano alle porte di Wanda Ferro e di Forza Italia.



Wanda Ferro - Chiusura totale dalla candidata del centrodestra. "Le porte della mia segreteria sono chiuse ad ogni giravolta delle ultime ore - ha dichiarato la Ferro - ma rimarranno sempre aperte a chi in questi mesi ha espresso adesione al nostro progetto, ed oggi soffre l'imbarazzo di scelte verticistiche non condivise, a chiunque voglia lavorare per costruire una nuova era". Porte chiuse quindi per i partiti, Ncd e Udc, ma gli esponenti di punta che vorranno candidarsi nelle sue liste saranno ben accolti.