Il leader della Lega Matteo Salvini torna in Calabria per sostenere la candidatura alla presidenza della Regione di Jole Santelli in corsa alle prossime elezioni regionali del 26 gennaio per la coalizione di centrodestra. La scorsa settimana ha fatto tappa a Rende, Bisignano e Crotone.



Giovedì 16 gennaio farà tappa a Lamezia Terme alle ore 19 dove incontrerà la cittadinanza su Corso Giovanni Nicotera.



Il tour calabrese dell'ex ministro proseguirà anche il giorno dopo, venerdì 17 gennaio. Matteo Salvini sarà alle 10 a Catanzaro Lido dove parteciperà alla conferenza Confagricoltura all'hotel Perla del Porto con la presenza di Gianmarco Centinaio.



Alle 12 sarà invece a Riace in piazza dei Bronzi, alle 15.30 a Gioia Tauro a piazza Municipio. Si sposterà poi a Spezzano della Sila, nel Cosentino, a piazza 4 Fontane alle 17.45.



Infine alle 20.15 è atteso a Corigliano-Rossano dove inconterà in cittadini in piazza Giovanni Paolo II.