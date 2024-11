La compagna di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, e il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, sono in Calabria per seguire lo spoglio delle elezioni regionali insieme alla candidata alla presidenza della Regione per il centrodestra, Jole Santelli, parlamentare e coordinatrice regionale forzista.



Pascale, grande amica della Santelli, e Tajani sono appena arrivati al T-Hotel di Lamezia Terme dove è allestito il quartier generale della candidata governatrice, insieme alla quale hanno anche cenato.