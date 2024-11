Tour elettorale per l’ex numero uno Prociv, in campo a sostegno della candidatura a presidente di Luigi de Magistris

Non si ferma, malgrado le difficoltà legate alle restrizioni imposte dalle disposizioni antiCovid, il tour elettorale in vista delle elezioni regionali di Carlo Tansi, leader di Tesoro Calabria, a sostegno del progetto di governo messo a punto con l'aspirante presidente della Regione Luigi de Magistris.

«E proprio in quest'ottica, Tansi - riferisce un comunicato del suo staff - si appresta a vivere un'intensa due giorni a Reggio e in una parte importante dei territori limitrofi. Domani Tansi sarà nella città dello Stretto per incontrare i candidati e i sostenitori della città e del circondario. Alle 17.30, in particolare, sarà inaugurata, nel rispetto delle disposizioni legate al contrasto alla pandemia, anche la sede cittadina del movimento situata in Piazza Duomo. Dopodomani, infine, il leader di Tesoro Calabria si recherà nel comprensorio della Piana di Gioia Tauro e in particolare a Palmi dove avrà anche lì modo di confrontarsi con i simpatizzanti e i candidati della zona».