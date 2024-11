Quando mancano pochi giorni alle elezioni amministrative a Gioia Tauro, si intensificano i comizi degli aspiranti a sindaco: Renato Bellofiore, Mariarosaria Russo, Simona Scarcella, Rosario Schiavone. Nel fine settimana appena trascorso, Simona Scarcella ha incontrato i cittadini nel Rione Marina in zona largo pontile.

Moltissimi i partecipanti che hanno ascoltato gli obiettivi e i programmi della candidata a sindaco, dirigente di Forza Italia del dipartimento Trasporti e Logistica, responsabile dell'area legale, anticorruzione e privacy dell'Autorità portuale della Calabria, sostenuta da 5 liste: Forza Italia, Udc, Agire, La Gioia del domani, La città del Porto.

«Gioia Tauro ha bisogno di un’amministrazione vicina alla gente, che faccia gli interessi dei cittadini. Noi ci siamo stati prima, ci siamo e ci saremo – ha dichiarato Simona Scarcella -. Ci piace guardare in faccia la gente, sarò a vostra disposizione, camminerò per le strade per confrontarci. Non starò chiusa nei palazzi. Il popolo è l’azionista di maggioranza di Gioia Tauro».

Simona Scarcella nel suo accorato discorso ha evidenziato con orgoglio di esser nata e cresciuta nel quartiere Marina: «Parlare di questo quartiere significa parlare di cose che per me non sono nuove, ma per altri sono invisibili. Una volta al Comune ci faremo promotori della sdemanializzazione di tutta l’area. Ho dimostrato che con l’onestà della mia famiglia che per anni ha lavorato sul mare, e con la mia vita, che essere della Marina non è un marchio negativo, bensì un titolo di qualità».

Poi, Simona Scarcella ha garantito che «Gioia Tauro avrà: una rappresentanza politica, con alle spalle un Governo regionale e nazionale; una visione per programmare ed essere presenti ai grandi tavoli che contano; stabilità, siamo da due anni al lavoro e governeremo per i prossimi dieci, non siamo una squadra improvvisata».

L’aspirante sindaco ha assicurato l’intenzione di rilanciare la città e promuoverne le bellezze per attirare investitori e supportare gli esercizi commerciali.

Durante l’incontro ha preso parola sul palco Salvatore Ranieri detto Giulio, candidato a consigliere nella lista di Forza Italia. Nel suo intervento si è concentrato sui debiti comunali e relativi dissesti finanziari, e ha reso noto che la coalizione a sostegno di Simona Scarcella ha già convocato tecnici specializzati che stileranno progetti concreti per risanare la situazione e nel contempo abbassare anche le tasse.

Per diminuire la Tari si punterà all’aumento della percentuale della raccolta differenziata, per ridurre le spese dell’acqua dovute a Sorical-Arrical si mira a completare i lavori dei pozzi Gillè di proprietà comunali. Per quanto riguarda il pagamento dei tributi ha fatto presente che: «a Gioia Tauro c’è il 60% della popolazione che vive con reddito di cittadinanza, vorrebbe versare le tasse dovute, ma non può, dobbiamo dargli la possibilità di pagarle.

Simona Scarcella ha trovato il modo…»