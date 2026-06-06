Si è riunita, presso la sala giunta della Provincia di Catanzaro, l'assemblea provinciale del Partito Democratico catanzarese. Un minuto di silenzio ha voluto ricordare l'eccidio di Amendolara dove quattro lavoratori sono stati uccisi dalla sanguinaria mano del caporalato perché chiedevano dignità e diritti. La relazione iniziale del segretario Gregorio Gallello ha ripercorso il lavoro territoriale fatto negli ultimi 10 mesi e ha tracciato il percorso unitario da continuare per consolidare la presenza del Partito Democratico nelle comunità della provincia di Catanzaro. Dopo la relazione del segretario, l'assemblea ha eletto come presidente provinciale del Partito Elisabeth Sacco, sindaco di Borgia e protagonista nel PD sia come componente dell'Assemblea nazionale sia come candidata alle ultime elezioni regionali. L'elezione del presidente si è resa necessaria dopo le dimissioni di Rosario Bressi che, eletto ai vertici regionali dell'ARCI, risultava incompatibile nel doppio ruolo. L'assemblea, su proposta del segretario, ha eletto in direzione Elvira Falvo e Milena Liotta (del circolo di Lamezia) e Antonio Tino (Montepaone). La ratifica del bilancio sociale 2025, già approvato in direzione provinciale, e la discussione sulla campagna di tesseramento 2026 hanno concluso i lavori assembleari. Nei prossimi giorni, per come annunciato dal segretario Gallello, si riunirà la direzione provinciale per stabilire un regolamento e un calendario al fine di celebrare i congressi nei circoli che ancora non hanno eletto gli organismi di partito.