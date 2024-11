L’assessore regionale al Lavoro, Nazzareno Salerno ha inviato una mail ai beneficiari della dote occupazionale per giovani laureati chiedendo consenso alle prossime elezioni regionali. Ncd attacca: ‘È un fatto gravissimo’

“Carissima, alle elezioni del 23 novembre sarò di nuovo in campo per sostenere questo concetto e questo modello. Sono sicuro che, con il tuo voto, vorrai dare forza alla mia idea di portare i giovani a essere i protagonisti di una stagione in cui la prima fila è riservata a chi investe sulle proprie conoscenze...”. Questa una parte della mail che decine di ragazzi calabresi si sono ritrovati aprendo la propria casella di posta elettronica. La mail in questione è firmata Nazzareno Salerno, assessore regionale al Lavoro e candidato a consigliere con Forza Italia, e sembra che sia stata inviata da un pc di Palazzo Campanella.

“Quello della dote occupazionale, continua la mail inviata da Salerno, è un percorso che intendo replicare e migliorare, perché la conoscenza e la meritocrazia costituiscono la chiave di volta per cambiare la terra che amiamo”.



Puntuali arrivano le scuse di Nazzareno Salerno che, dopo aver visto pubblicata sui giornali la mail da lui inviata a decine di giovani calabresi, ha replicato così: “La dote occupazionale è un aiuto concreto per tanti giovani calabresi che non può e non deve essere strumentalizzato, soprattutto se si considera lo sforzo e l’impegno che abbiamo messo in campo per raggiungere l’obiettivo. L’utilizzo della mailing list dei premiati con la dote occupazione e il contestuale invio di una lettera elettorale - ha dichiarato l'assessore uscente - è un incidente spiacevole evidentemente dovuto all’impegno di questi giorni; lungi da me e dalla mia storia politica e personale strumentalizzare il bisogno di lavoro dei tanti giovani in cerca di sostegno ed occupazione. La comunicazione in questione doveva essere di ordine generale e indistinta su uno dei tanti risultati che abbiamo conseguito in questi mesi, non certo qualcosa di lontanamente paragonabile a un do ut des, né qualcosa di specificamente indirizzato ai beneficiari. Mi scuso - ha detto Salerno - con quanti hanno ricevuto la lettera, la politica calabrese ha bisogno di comportamenti che non solo siano ma appaiano anche al di sopra di ogni sospetto; ribadisco che si è trattato di un’iniziativa improvvida e affrettata e sono certo che questa mia precisazione possa valere in termini di scuse personali con chi si fosse sentito offeso”.

Sulla vicenda è Intervenuto il coordinamento regionale di Ncd nella vicenda. "La mail inviata dall'assessore Salerno dalla sua postazione istituzionale è un fatto gravissimo, chiediamo a Salerno, candidato con Forza Italia - è scritto nella nota - di rimediare inviando le scuse a tutti i cittadini contattati e ricordando loro che i diritti non sono in vendita. Se questa è la discontinuità di cui parla Wanda Ferro siamo certi che gli elettori sapranno individuarla e punirla con il voto di domenica prossima".