Il vicepremier ha fatto tappa nella città dello Stretto per un confronto istituzionale con il presidente della Regione, nell’ambito della missione a sostegno delle aree colpite dalle calamità di gennaio
Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato a Reggio Calabria dove è stato accolto dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, come seconda tappa della missione a sostegno del tessuto produttivo di Sicilia, Calabria e Sardegna, regioni duramente colpite dalle calamità naturali dello scorso gennaio.
Tajani e Occhiuto hanno raggiunto Palazzo Campanella per un incontro bilaterale, al quale seguirà una riunione con gli imprenditori colpiti dall'alluvione.