Emendamento alla Legge di Stabilità della deputata Pd. E su Grasso dice: «Doveva dimettersi»

Alla vigilia della visita in Calabria del ministro della salute Beatrice Lorenzin, attesa a Rossano nella giornata del 12 dicembre, la deputata del Pd Enza Bruno Bossio annuncia di aver presentato un emendamento alla legge di stabilità con il quale si richiede il risarcimento dei danni causati dal lungo commissariamento per il rientro del debito sanitario.

La norma sullo scioglimento per infiltrazioni mafiose va cambiate

La parlamentare, membro della Commissione Antimafia, sta valutando di presentare una proposta di legge per modificare le modalità con cui si procede allo scioglimento delle amministrazioni comunali per infiltrazioni mafiose. In Calabria gli ultimi casi hanno riacceso i riflettori sull’efficacia di una norma che finisce col punire le istituzioni democraticamente elette, lasciando al proprio posto la classe dirigente e burocratica.

Grasso libero di compiere le proprie scelte, ma doveva lasciare la presidenza del Senato

Enza Bruno Bossio commenta anche la decisione del presidente del Senato di abbandonare la propria terzietà istituzionale per rivestire il ruolo di capo politico.

Salvatore Bruno