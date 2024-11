Al termine di una estenuante campagna elettorale segnata dalla morte improvvisa del candidato sindaco Ernesto Caselli, il senatore dem Ernesto Magorno torna per la terza volta alla guida della città di Diamante. Era già stato sindaco nel 2007 e poi nel 2012. A gennaio del 2013 si era dimesso perché era stato eletto deputato al parlamento italiano tra le fila del Partito Democratico. Il 4 marzo 2018 viene elettore senatore della Repubblica italiana. Dal 2014 i due ruoli, sindaco e parlamentare, non sono più incompatibili nei Comuni al di sotto dei 15mila abitanti, per cui Magorno, candidato con la lista "Uniti per te", potrà mantenere entrambi.

Il senatore ha battuto alle urne il medico chirurgo Marcello Pascale, a capo della lista "Diamante e Cirella Siamo Voi", che comunque porta a casa un buon risultato.

