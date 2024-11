A Reggio Calabria la vicepresidente della commissione Pari opportunità difende il capogruppo azzurro

Cresce la delusione a Reggio Calabria per la mancata candidatura di Alessandro Nicolò nelle liste di Forza Italia, e a prendere posizione questa volta è Ombretta Florio, vicepresidente della commissione Pari opportunità del comune di Reggio Calabria. A favore del capogruppo regionale dei berlusconiani, escluso all'ultimo momento a favore del collega di scranno Francesco Cannizzaro, sono diversi gli interventi ancora oggi – a campagna elettorale entrata nel vivo – e in riva allo Stretto non si arretra di un millimentro contro quella che nei commenti viene definitta una ingiustizia.

“Nicolò – scrive Florio in una nota – è da oltre un ventennio punto di riferimento ed interlocutore presente e partecipe. Provo dispiacere – conclude la vicepresidente – anche perchè la sua inaspettata esclusione penalizza la nostra città e la Regione tutta».