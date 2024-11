Il presidente del Senato è stato ospite dell'edizione delle 14 del telegiornale e della trasmissione di approfondimento Pubblica Piazza

Il presidente del Senato Pietro Grasso è stato ospite negli studi del network LaC per partecipare in diretta al Tg delle 14 (in onda sul canale 19 del digitale terrestre). Ad intervistarlo, il direttore Cristina Iannuzzi che ha condotto l’edizione. In Calabria per una serie di appuntamenti legati alla campagna elettorale di Liberi e Uguali, Grasso è stato intervistato della nuova puntata di Pubblica Piazza, la trasmissione curata dal direttore di LaC News24.it Pasquale Motta, registrata in occasione della sua visita negli studi del network calabrese.