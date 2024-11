Ernesto Magorno segretario regionale Pd Calabria: “Una deriva illiberale e violenta che dobbiamo condannare con durezza”

“Esibire un fantoccio con il volto del ministro Minniti, evocando paradossali parallelismi fra il titolare del Viminale e Mussolini, è un gesto che ci indigna e ci preoccupa. Una deriva illiberale e violenta che dobbiamo condannare con durezza e che purtroppo testimonia un grave decadimento dei nostri tempi, in cui spinte populistiche e richiami primordiali si fanno largo e colpiscono in maniera ignobile le nostre istituzioni. Al ministro Minniti Va la nostra vicinanza e solidarietà, oggi più di ieri lo sosteniamo per la sua qualificata presenza nel Governo e per gli importanti risultati che sta realizzando”.

Ernesto Magorno Segretario regionale Pd Calabria