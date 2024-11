«La responsabile nazionale Pd Enti locali, Marina Sereni sarà a Rende, lunedì 20 maggio, alle ore 18,00 alll’Hotel President, per partecipare all’iniziativa promossa da Zonadem, in vista delle elezioni europee». Ad annunciarlo, il consigliere regionale e membro della direzione nazionale Pd, Mimmo Bevacqua, fondatore e presidente del movimento Zonadem, che così prosegue: «La presenza dell’amica Sereni testimonia l’attenzione del partito nazionale verso un Pd calabrese che vive tempi difficili ed è attraversato da forti tensioni, anche a motivo di vicende che esulano dalla politica in senso stretto».

Sarà l’occasione per spiegare al meglio i nuclei programmatici di un partito che «dopo la sconfitta del 4 marzo, sta ricostruendo una sua identità con il segretario Zingaretti: la lista unitaria messa in campo sotto la bandiera del “Siamo Europei”, è il segnale chiaro di una direzione che si propone come unica vera alternativa alle correnti populiste e sovraniste». «La consapevolezza della necessità della dimensione continentale –aggiunge il consigliere regionale - non deve essere mai disgiunta dalla necessità di pervenire a istituzioni europee sempre più vicine alle peculiarità dei singoli territori: quei territori che, in Calabria più che altrove, soffrono lo spopolamento e la perdita di servizi essenziali».

Ci sarà spazio per parlare delle proposte Pd come “uno stipendio in più”, “fondo verde” e “scuola a costo zero”, «punti di partenza concreti per una efficace politica attiva contro la povertà e le diseguaglianze, a cominciare proprio dalle aree più deboli». «L’incontro – conclude Bevacqua - che sarà aperto dai saluti del segretario provinciale Luigi Guglielmelli e introdotto dai coordinatori Zonadem Franca Sposato e Joseph Guida, vedrà altresì la partecipazione dei candidati all’europarlamento, Geri Ballo e Franco Iacucci , ai quali rivolgo i miei più cari auguri per la competizione elettorale».