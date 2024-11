Quali ripercussioni avrà in Italia il risultato delle elezioni europee? Il governo gialloverde andrà avanti? Oppure siamo alle porte di una nuova campagna nazionale? E ancora: quanto peserà l’Italia a trazione leghista in Europa? Andrà avanti con successo la risalita del centrosinistra? A queste e altre domande risponderanno lunedì prossimo 10 giugno gli ospiti della Fondazione Giacomo Mancini. Al secondo appuntamento del ciclo di dibattiti dal titolo Europeismo vs Sovranismo – commenti, analisi prospettive dopo le elezioni europee, parteciparanno Marco Gervasoni, docente universitario, storico, editorialista; Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, tra le più note e apprezzate sondaggiste italiane; Maria Giovanna Maglie, giornalista, saggista, opinionista; e Claudio Signorile, editore, dirigente socialista e già Ministro della Repubblica. L’evento si svolgerà a Cosenza con inizio alle ore 18 nella corte del Palazzo de Matera di via Antonio Serra n. 24, nel cuore del centro storico, palazzo che per l’occasione riaprirà I battenti dopo un importante restauro conservativo.