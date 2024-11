Il Tar della Calabria, su ricorso presentato dall’Aterp, rappresentata dall’avvocato Valerio Zicaro, ha sospeso l’efficacia di tutti gli atti prodotti dal comune di Cosenza e dalla Regione relativi al parziale abbattimento dell’ex Hotel Jolly, fissando contestualmente la trattazione dell’argomento al 10 ottobre prossimo. La decisione dei giudici amministrativi è fondata sul fatto che la proprietà dell’immobile è ancora in capo all’Azienda per cui Palazzo dei Bruzi non ha titolo ad effettuare modifiche della struttura dell’edificio, men che meno di demolirlo, poiché dalla Regione ha ricevuto solo la mera disponibilità del bene. Per adesso quindi lo stabile non si tocca. Clamorosamente né l’amministrazione comunale, né la Regione, né la ditta appaltatrice dei lavori si sono costituiti in giudizio.

