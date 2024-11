Il neo deputato di Fratelli d’Italia sulla squadra di governo in via di definizione: «La prima donna premier italiana arriverà dal centrodestra e lascerà il segno»

Dopo la vittoria alle urne, il centrodestra si prepara a governare il Paese. Sul ruolo della leader di Fratelli d’Italia, interviene Alfredo Antoniozzi, neo deputato Fdi eletto in Calabria: «Anche se l'influsso culturale è diverso, Giorgia Meloni sarà come Margaret Thatcher, la leader dei conservatori che inizierà una lunga stagione di riforme».

«Siamo soddisfatti di portare 5 parlamentari dalla Calabria a Roma - dice Antoniozzi- e di contribuire a questa entusiasmante fase che, per quanto difficile e gravosa, non ci vedrà impreparati. Il centrodestra si appresta a governare la nazione sapendo di dover centrare gli obiettivi connessi alla rinascita e di rilanciare l'dea di economia sociale di mercato». Sul tema ue: «Sapremo essere interpreti di un'Europa che vuole essere atlantista e moderna - rimarca- e recitare un ruolo da protagonista nelle dinamiche diplomatiche».

In tale contesto: «La Calabria e il Meridione saranno centrali - continua Antoniozzi- non solo attraverso il Pnrr ma anche con un'attenzione concreta rivolta a un mercato del lavoro che sia attrattivo. Proporremo una grande stagione di riforme insieme all'opposizione- aggiunge ancora Antoniozzi- per rafforzare la partecipazione democratica e rendere moderno il Paese. La prima donna premier italiana arriva dal centrodestra - conclude - e lascerà un segno nella costruzione di una repubblica ancora più autorevole, che deve essere centrale nel continente e rappresentare la grande tradizione culturale italiana».