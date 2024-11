Dal Movimento 5 stelle a Italia Viva. Così ha deciso Federica Dieni, deputata M5s e vicepresidente del Copasir. Lo scorso 5 agosto aveva annunciato con una nota l'addio al Movimento affermando di non voler comunque rinunciare alla politica ma «erano ormai troppe le scelte non condivise a cui mi sono attenuta per mera disciplina di partito, ma che hanno determinato in me un profondo disagio interiore e uno scollamento rispetto ad un progetto in cui non posso riconoscermi».

Oggi arriva la nota di Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva che annuncia il passaggio della deputata a Iv: «Il gruppo alla Camera e la comunità di Italia Viva danno il benvenuto a Federica Dieni. L'arrivo di Federica dimostra che la costruzione di un progetto serio al centro è possibile e il tentativo di polarizzare le elezioni sta fallendo. Oggi più che mai il nostro progetto riformista si conferma attrattivo».