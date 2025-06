È il volto nuovo del consiglio comunale di Rende, eletto con Italia del Meridione nella lista a sostegno del neo-sindaco Sandro Principe. Federico Belvedere, giovane laureando in giurisprudenza, ha conquistato la fiducia dei cittadini alla sua prima esperienza politica, portando entusiasmo, concretezza e una visione chiara per il futuro della città.

«Rappresentare i miei amici e i cittadini è per me un grande onore», racconta Belvedere durante l’intervista a Cosenza Channel. «La campagna elettorale è stata un’esperienza entusiasmante: ho ricevuto grande sostegno e fiducia, e sento tutta la responsabilità di ripagare chi ha creduto in me».

Con uno sguardo rivolto al futuro, Belvedere si prepara a questo nuovo incarico con determinazione: «So di non poter sbagliare. Intendo affrontare questo percorso con spirito di servizio verso la comunità che mi ha cresciuto e verso i giovani che spesso pensano di dover lasciare la Calabria per cercare fortuna altrove. Vogliamo costruire una città che offra opportunità e benessere».

Tra le sue priorità, la necessità di riportare decoro e funzionalità nelle zone trascurate, a partire dalla zona industriale: «Le strade sono in condizioni disastrose, ma l’amministrazione Principe saprà dare risposte concrete».

Centrale per Belvedere è il rapporto diretto con i cittadini: «Ascoltare è il fulcro del mio impegno politico. Troppe volte, dopo le elezioni, la politica si dimentica delle persone. Io voglio cambiare questo approccio».

Italia del Meridione, il movimento fondato da Orlandino Greco, è per Belvedere la casa naturale per chi crede in una politica radicata nei territori, lontana dai giochi romani e vicina ai bisogni reali. «È un partito che parte dall’ascolto dei cittadini per costruire risposte condivise. Ed è per questo che ho scelto di candidarmi con Idm».

Ma qual è la sua visione per la Rende del futuro? «Una città innovativa, all’avanguardia, che valorizzi le sue eccellenze: l’università, il polo industriale, il centro storico. Dobbiamo creare collegamenti tra questi tre cuori pulsanti. Immagino una Rende con più spazi verdi, luoghi di ritrovo, eventi culturali e sportivi. Bisogna recuperare strutture storiche come il parco acquatico Santa Chiara e trasformarle in luoghi di socialità».

A ispirare Belvedere, anche le parole del sindaco Principe: “Io sono un sindaco di visione, non un sindaco di stradine”. Un concetto che il giovane consigliere condivide appieno: «Serve visione per disegnare la città del futuro, per anticipare i bisogni, per far sì che Rende torni ad attrarre giovani, famiglie, turisti».

In attesa della formazione della squadra di governo, Federico Belvedere si dice pronto a dare il suo contributo: «Collaborazione, ascolto e impegno saranno i pilastri del nostro lavoro. C’è un sogno da realizzare, e dobbiamo farlo tutti insieme».