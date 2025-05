Il consigliere regionale del Partito Democratico, Giovanni Muraca, ha depositato un'interrogazione a risposta scritta indirizzata al presidente della Giunta chiedendo risposte dettagliate in merito alle azioni che la Regione intende intraprendere per il ripristino delle "Ferrovie Taurensi", una linea ferroviaria storica che collega i territori della Piana di Gioia Tauro.

«Le linee Taurensi - spiega nell'interrogazione Muraca -, pur essendo state chiuse al traffico da oltre dieci anni, restano formalmente attive e potrebbero diventare un'infrastruttura fondamentale per la mobilità e lo sviluppo economico della regione. Il progetto di riconversione in una moderna metropolitana di superficie ha ricevuto il sostegno di numerose istituzioni locali e associazioni civiche, ed è stato recentemente discusso in un tavolo di coordinamento che ha visto l'adesione di movimenti culturali e sociali. L'obiettivo è quello di fornire una soluzione efficace per il trasporto dei cittadini, ridurre l'impatto ambientale e contrastare lo spopolamento dei centri urbani, con il potenziale di favorire anche il turismo sostenibile».

Il consigliere Muraca ha sottolineato che il ripristino delle linee ferroviaria Gioia Tauro - Cinquefrondi e Gioia Tauro - Palmi - Sinopoli, rappresenterebbe non solo un'alternativa in più per il diritto alla mobilità dei calabresi, ma anche un'opportunità per valorizzare l'offerta turistica della piana di Gioia Tauro e migliorare i collegamenti con i centri sanitari, come il futuro ospedale della zona. Inoltre, la riconversione dell'infrastruttura contribuirebbe a stimolare l'economia locale, con la creazione di nuovi posti di lavoro. In un periodo in cui la Regione ha più volte annunciato progetti di sviluppo infrastrutturale, la mancanza di un piano operativo per le Ferrovie Taurensi è diventata un nodo da chiarire al più presto.

Muraca ha chiesto pertanto al presidente Occhiuto di chiarire se siano stati avviati atti formali per il finanziamento e l'esecuzione dei lavori di ripristino della linea ferroviaria e di definire con chiarezza le tempistiche del progetto.