«Presentare il Peperoncino Festival di Diamante, in programma dal 5 al 9 settembre, in Senato significa proporre all'Italia e all'Europa la Calabria migliore fatta di uomini, donne e giovani di qualità. Il peperoncino è un po' il Cristiano Ronaldo della nostra Regione, un'eccellenza. Noi parlamentari abbiamo il dovere di far emergere tutte le nostre eccellenze. A Diamante ci sarà anche il Ministro dell'Agricoltura, Centinaio». Lo ha dichiarato il senatore Pd Ernesto Magorno presentando il Peperoncino Festival di Diamante in una conferenza stampa in Sala Nassirya in Senato. Presenti il Presidente dell'Accademia del Peperoncino Enzo Monaco, il Presidente della Commissione Agricoltura in Senato, Vallardi e la Senatrice Abate oltre al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Nicola Irto e al Presidente UPI Calabria, Enzo Bruno. (AGI)