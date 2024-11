Il sindacato dei medici pediatri chiede al governo Renzi di accelerare la nomina del commissario alla sanità.

La Federazione italiana medici pediatri della Calabria, sindacato largamente maggioritario tra i pediatri convenzionati con il servizio sanitario nazionale, chiede una accelerazione sulla nomina del commissario al piano di rientro, dato che sono ormai passati “cinque mesi dalle elezioni regionali”.



La F.I.M.P richiama l’attenzione “sull’assoluta urgenza di una governance del settore che presenta gravi criticità con il concreto rischio di un peggioramento della qualità del Servizio Sanitario Regionale”. E’ necessario quindi giungere “nel più breve tempo possibile alla nomina di un Commissario che, oltre ad avere le necessarie competenze, sia anche conoscitore delle problematiche sanitarie della nostra regione. In questo senso, il neo eletto Presidente della Regione, onorevole Mario Oliverio, che da subito ha dichiarato di avere già pronto un programma per il rilancio della sanità regionale, per le sue competenze e l’esperienza amministrativa maturata, può sicuramente rappresentare la figura giusta per questo incarico ed una garanzia per l’impegno che sarà necessario per risolvere gli annosi problemi del nostro Sistema Sanitario Regionale”.