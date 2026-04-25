Due le liste civiche presentate nel paese di Mino Reitano - LISTE E CANDIDATI
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Pronta a tornare al voto anche la “Gente di Fiumara”. Nel comune reggino saranno due i candidati sindaco con le rispettive compagini: Giuseppe Iannì alla guida di “Amiamo Fiumara” e Domenico Abrami con “Rinascita Futura”.
Le liste
Amiamo Fiumara
Giuseppe Iannì candidato sindaco
Candidati consiglieri:
- Barberi Giuseppe
- Calabrese Giovanni
- Calarco Paolo Roberto
- Franco Giuseppe
- Iannì Roberto
- Reitano Giuseppina
- Romeo Rocco
- Testa Primo
Rinascita Futura
Domenico Abrami candidato sindaco
Candidati consiglieri:
- Abrami Giuseppe
- Morabito Davide
- Muto Dario
- Patafi Giuseppina
- Romeo Rocco
- Scopelliti Francesco
- Suraci Antonino
- Trombetta Giuseppe