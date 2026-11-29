Il sindaco di Corigliano-Rossano contesta le delibere regionali che hanno cancellato i servizi previsti a Lamezia, Vibo, Paola e Corigliano-Rossano: «Un infarto non si prenota, la Giunta revochi gli atti». Critiche anche sul futuro dell’Ospedale della Sibaritide: «Rischia di diventare una costosa scatola vuota»

La sanità calabrese torna al centro dello scontro politico. A intervenire è il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, che contesta le scelte della Giunta regionale in materia di programmazione sanitaria e, in particolare, la soppressione dei servizi di emodinamica permanente previsti in diversi ospedali del territorio.

«Auspicare la fine di qualsivoglia commissariamento, da quello dei rifiuti fino alla sanità, passando per il traffico di gondole di Venezia, ha un solo obiettivo: migliorare la qualità e la quantità dei servizi per la comunità.

Per quanto mi sforzi da mesi – dichiara in una nota il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi – invece, non ho ancora capito che cosa avrebbero ottenuto i calabresi dalla discutibilissima chiusura del commissariamento per il piano di rientro sanitario, che è parsa più la contropartita dell'accondiscendenza a provvedimenti scellerati come l'Autonomia Differenziata, che un vero e proprio risultato del nostro sistema sanitario. Al contrario finora il regime “ordinario” in capo alla Giunta regionale ha peggiorato e tagliato le programmazioni commissariali, a partire da un servizio cruciale ed inderogabile come l'Emodinamica.

In queste settimane – continua Stasi – la Regione ha adottato alcuni provvedimenti di autorizzazione sanitaria per i laboratori di emodinamica, generando un dibattito su diversi territori rispetto al ritardo, tecnico o amministrativo, di tale iter, ma si tratta di una discussione fuorviante: tali atti non modificano la programmazione regionale della rete dell'emergenza coronarica, cioè non restituiscono ai territori le emodinamiche permanenti precedentemente previste e tagliate dalla Giunta regionale.



Parliamo nello specifico delle delibere n. 400 e 440 del 21 luglio 2026 con le quali la Giunta regionale ha soppresso, di fatto, il servizio di emodinamica permanente, cioè quella che è in grado di salvare la vite delle persone, negli ospedali di Lamezia Terme, Vibo Valentia, Paola e Corigliano-Rossano previste nei Decreti Commissariali di Occhiuto n. 78 e 360 del 2024, cioè prima delle elezioni regionali.



Il tema vero, dunque, non è quale degli Spoke ospiterà per primo un servizio laboratoriale programmato e ad orario ridotto; per le caratteristiche orografiche della nostra terra e per i tempi di percorrenza consentiti dalle nostre infrastrutture, l'obiettivo di tutta la politica deve essere dotare i territori calabresi di servizi di emodinamica permanente, adeguatamente dimensionata e dotata di personale.

Significa semplicemente salvare le persone, perché un infarto non si prenota, non rispetta gli orari di apertura dei laboratori e, soprattutto, non tiene conto delle esigenze politico-burocratiche della Regione Calabria.

Questa è la profonda differenza tra un angiografo posizionato in qualche stanza ed un servizio sanitario civile: per questa ragione la Giunta regionale revochi i propri atti della scorsa estate e mantenga fede alle programmazioni adottate prima della campagna elettorale, restituendo ai territori un servizio fondamentale.

Questa rivendicazione – conclude il sindaco di Corigliano-Rossano - risulta ancor più stringente se si pensa alle centinaia di milioni di euro spesi per l'Ospedale della Sibaritide, il quale senza servizi come l'Emodinamica, la medicina Nucleare, la chirurgia altamente specializzata, rischia di diventare la più costosa scatola vuota della storia della Calabria».