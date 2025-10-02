«La nostra parlamentare europea Benedetta Scuderi è oggi detenuta illegalmente nel carcere di Ashdod: si tratta di un vero e proprio sequestro da parte del governo israeliano, che ha violato il diritto internazionale abbordando in modo illegale la Flottiglia della libertà». Lo scrive in una nota il rappresentante di Avs Giuseppe Campana.

«Per questo domani, venerdì 3 ottobre, saremo in piazza – continua – per denunciare questa gravissima violazione e per chiedere la liberazione immediata di Benedetta Scuderi e di tutte le attiviste e gli attivisti sequestrati».

«Ci vediamo domani alle ore 8.30 in piazza Kennedy a Cosenza. Invito tutte e tutti – conclude Campana – a partecipare per difendere la legalità internazionale e i diritti umani».