Scrivono al presidente della Regione Calabria Mario Oliverio i 254 ex lavoratori di Calabria Etica i cui contratti sono stati annullati. Vogliono chiarezza e risposte

Si sentono screditati dall’opinione pubblica per essere stati selezionati tramite short list e vedono un accanimento mediatico nei loro confronti. Un’attenzione quella dei media, che a loro modo di vedere, si sarebbe concentrata più sul loro stato presunto di lavoratori privilegiati piuttosto che sui progetti in cui erano stati inseriti e sulle mansioni che svolgevano.

«Ad oggi non si è saputo alcunché sul perché il governatore Oliverio non abbia sin da subito preso provvedimenti contro le mille storture e gli sprechi perpetrati ancora oggi nell'amministrazione regionale – affermano - invece, con estrema urgenza e solerzia e in forma categorica, si opera per stroncare posti di lavoro conquistati da donne e uomini aspiranti unicamente alla dignità e al sostentamento di propri cari, ossia delle proprie famiglie, dei propri incolpevoli figli».

Delusi i lavoratori chiedono di essere messi a conoscenza dei « motivi economici inerenti al reale risparmio di denaro da parte della amministrazione regionale» e se tramite l’annullamento dei loro contratti ci saranno giovamenti per i meno abbienti. Una domanda retorica ed ironica la loro che apre a nuovi interrogativi e riflessioni.